Audiovizual Şuranın il ərzində əsas monitorinq istiqamətlərindən biri də əcnəbi serialların yayımlanmasına nəzarət olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şuranın illik hesabatında bildirilib.

Qeyd edilib ki, bu sahədə yayımçılar tərəfindən pozuntu faktları aşkarlanmayıb.

“Seriallar tam olaraq lisenziyalı olaraq və dublyaj olunmuş vəziyyətdə yayımlanır”, - sənəddə deyilir.

