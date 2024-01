Azərbaycanlı xanıma Kembric Universitetində yüksək vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki il öncə Kembric Universitetində tam maliyyə ilə magistraturaya qəbul olmuş azərbaycanlı gənc xanım Albina Məmmədovaya Kembricdə iş təklif edilib.



Əslən Borçalıdan olan Albina Məmmədova universitetdə Coğrafiya departamentinin kommunikasiyalar üzrə koordinatoru təyin edilib.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

