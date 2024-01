“ABŞ-ın iddiası yalandır” - Lavrov

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ABŞ-nin Rusiyanın Ukraynada İranın pilotsuz uçuş aparatlarından (PUA) istifadə etməsi ilə bağlı ittihamlarının yalan olduğunu deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lavrov Amerikanın CBS televiziyasına verdiyi açıqlamada ABŞ-nin Rusiyanın Ukraynada İran PUA-larından istifadə etməsi ilə bağlı ittihamlarına cavab verib:

“Bizi Ukraynaya hücum etmək üçün İran PUA-larından istifadə etməkdə ittiham edirlər. Bu tamamilə uydurmadır. Əgər sübutunuz varsa, təqdim edin. Biz özümüzü müdafiə etməyəcəyik, çünki bizim ittiham olunduğumuza dair heç bir sübut yoxdur”.

