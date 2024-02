"Avroviziya 2011" qalibi Eldar Qasımov dələduzların qurbanı olub.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda "Maska" şousunda bildirilib. Eldarla bağlı faktlar təqdim edilərkən sənətçinin 6 min manatının oğurlanması vurğulanıb.

Eldar bank kartından dələduzların 6 min manatını oğurladığını açıqlayıb.

