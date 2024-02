“Zarafat bir yana” verilişinin növbəti qonağı Əməkdar artist Xumar Qədimova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qonaqlardan biri Xumar Qədimovaya evlilik təklifi edib. O, illərdir Xumar sevgisi ilə yaşadığını və onunla evlənmək istədiyini bildirib.

Əməkdar artistin cavabı isə hələ ki məlum deyil.

