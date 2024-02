Meyvə şirəsini bu formada içmək olmaz

Meyvə şirəsinin həddindən artıq istehlakı qanda qlükoza səviyyəsində kəskin dalğalanmalara səbəb olur.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, gündə bir stəkan və ya daha çox şirə içmək həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə çəki artımına səbəb olur.



Bunun əsas səbəbi təkcə istehlak edilən kalorilərin sayı deyil, həm də ümumi sağlamlıq üçün ciddi nəticələrə səbəb ola biləcək qan qlükoza səviyyəsində qəfil sıçrayışlardır. Alimlər vurğulayırlar ki, gündə hər əlavə şirə porsiyası uşaqlarda bədən kütləsi indeksinin (BMI) 0,03, böyüklərdə isə 0,02 kiçik dəyişməsi ilə əlaqələndirilir.

Problem təkcə şirələrin özündə deyil, həm də onların miqdarındadır. Bir stəkan şirə təxminən üç portağala bərabərdir. Bununla belə, biz nadir hallarda bu qədər meyvəni eyni vaxtda istehlak edirik. Həddindən artıq şirə istehlakı gündəlik pəhrizə əhəmiyyətli miqdarda kalori əlavə etməklə yanaşı, qanda qlükoza səviyyəsində kəskin dalğalanmalara səbəb olur.

Alimlərin xüsusi marağına səbəb qan şəkərinin səviyyəsinin daim artmasıdır ki, bu da insulin müqavimətinə, metabolik sindroma, şəkərli diabetə, ürək xəstəliklərinə, piylənməyə və digər xroniki xəstəliklərə səbəb ola bilər. Bu tapıntıların işığında elm adamları meyvələri təbii formada yeməyə diqqət yetirməyi məsləhət görürlər ki, bu da əlaqəli xəstəliklərin riskini azaltmağa və sağlam həyat tərzini qorumağa kömək edir.

