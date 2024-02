Türkiyəli aktyor Oktay Kaynarca Elşən Orucova hədiyyə göndərib.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktyor sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Elşən Orucov yazıb: “Diqqətin üçün çox sağ ol, Oqtay “abi”.

Qeyd edək ki, “Fəlakət” obrazı ilə məşhurlaşan aktyor Elşən Orucov türkiyəli aktyor Ozan Akbabanın “Çırak” serialında çəkiləcək.

Aktyor bundan əvvəl “Ben bu cihana sığmazam” serialında çəkilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.