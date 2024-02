“Qarabağ”ın ev oyununun hakimləri AÇIQLANDI

Azərbaycan Premyer Liqasında XXIV turun oyunlarının təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az İdman.biz-ə istinadən xəbər verir ki, bunu PFL-in mətbuat xidməti açıqlayıb.

Turun matçlarına sabah start veriləcək. Üç gün davam edəcək turun mərkəzi oyununda çempionatın liderləri “Qarabağ”la “Sumqayıt” üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşmanı Nicat İsmayıllı idarə edəcək.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXIV tur

23 fevral (cümə)

“Kəpəz” – “Qəbələ”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Namiq Hüseynov, Kamran Bayramov, Cavid Cəlilov

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva

Qəbələ şəhər stadionu, 17:00

24 fevral (şənbə)

“Turan Tovuz” – “Neftçi”

Hakimlər: Tural Qurbanov, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Kamran Əliyev

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov

Tovuz şəhər stadionu, 15:00

“Səbail” – “Sabah”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Rahil Ramazanov, Eyyub İbrahimov, Rauf Cabarov

Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“ASCO Arena”, 17:30

25 fevral (bazar)

“Araz-Naxçıvan” – “Zirə”

Hakimlər: Rauf Allahverdiyev, Pərvin Talıbov, Zöhrab Abbasov, Kamal Umudlu

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov

“Dalğa Arena”, 16:30

“Qarabağ” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Teymur Teymurov, Asiman Əzizli, Vüqar Həsənli

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu, 19:00

