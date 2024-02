Ukrayna Qusev Yuri Veniaminoviçi Azərbaycana yeni səfir təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq sərəncamı bu gün Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski imzalayıb.

Qeyd edək ki, Qusev əvvəllər Xerson vilayətinin qubernatoru vəzifəsində çalışıb, 2020-ci ildə isə “Ukroboronprom” Dövlət Konserninin direktoru təyin edilib. 2023-cü ildə Zelenski Qusevi bu vəzifədən azad edib.

