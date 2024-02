Laçın rayonu ərazisindəki xidməti mövqelər arasında hərəkət edərkən əlverişsiz hava şəraitində Ermənistanın Teg rayonuna keçən əsgər Ruslan Pənahov haqqında bəzi təfərrüatlar məlum olub.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, hərbçimiz əslən Şəmkir rayonundandır. O, ötən iyul ayında hərbi xidmətə yollanıb.

Əsgərimizin fotosunu təqdim edirik:

