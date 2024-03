Bu bitki sızanaqları yox edir, iştahı açır

Lavanda bitkisi həm çiçəkləri, həm otu, həm də toxumları olduqca faydalıdır. Bəzi bitkilərin istər qoxusu, istərsə dadı bəzən acı və xoşagəlməz olsa da, lavanda həm ətrinə görə, həm də dadına görə digər bitkilərdən fərqlənir.

Mətbuat.az xarici mediaya istinadən lavanda bitkisinin faydalarını təqdim edir:



- Revmatizm ağrılarını aradan qaldırır.

- Ligament ağrısını aradan qaldırır.

- Əsəbləri sakitləşdirir.

- Yuxu problemlərini həll edir.

- Depressiya ilə mübarizə aparmağa kömək edir.

- İştahsızlıq problemini həll edir.

- Dərinin sağlamlığını qoruyur.

- Sızanaq əmələ gəlməsinin qarşısını alır.

- Dəridə olan ləkələri yox edir.

- Stressi azaldır və sakitləşdirici təsir göstərir.

- Saçların sağlamlığını qorumağa kömək edir.

- İmmunitet sistemini gücləndirir.

Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az



