Yeni yaradılmış Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının İdarə Heyətinin tərkibi təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ittifaqın İdarə Heyətinin tərkibinə 30-dan çox kinematoqrafçı daxil olub.

Onların arasında Xalq artistləri Şəfiqə Məmmədova, Vaqif Mustafayev, Xalq yazıçısı Anar, Əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev və digərləri yer alıb.

