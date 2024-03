Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Vladimir Putini təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Vladimir Putini prezident seçkilərdəki qələbəsi münasibətilə təbrik edib.

