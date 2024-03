Tanınmış müğənni İlahə İbadova qonaq olduğu "Rəngarəng" verilişində diqqətçəkən etiraflar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni həyatında bəyin olduğunu və onu çox sevdiyini ifadə edib. Aparıcıların "Toy nə zamnadır?" sualına müğənni "Söz verirəm ki, toy olsa ilk burada açıqlayacam" deyə cavab verib.

Qeyd edək ki, İlahə İbadova bundan əvvəl ailəli olub. Onun bir qızı var.

