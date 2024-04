Bu şəxslər hər gün bir ərik yeməlidir

Ərik təbiətin insalara bəxş etdiyi ən gözəl nemətlərdən biridir. Tərkibindəki A, B, C, E vitaminləri ilə yanaşı, həm də dəmir, kalsium, fosfor, maqnezium və lif mənbəyidir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən əriyin faydalarını təqdim edir:

- Ərik həzmi asanlaşdırır, toxluq hissi verir.

- Çəki idarə etməyə kömək edir və qəbizliyə yaxşı gəlir.

- Antioksidant xüsusiyyətləri ilə orqanizmi sağlam saxlayır və xəstəliklərdən qoruyur.

- Tərkibindəki yüksək kalium sayəsində ürək qoruyucu təsirə malikdir.

- Tərkibindəki kalium ürək əzələlərini qidalandırır.

- Qan təzyiqini tarazlaşdırır və təzyiqi normal səviyyədə saxlayır.

- Tərkibindəki kalsium və fosfor kimi minerallar sümük sağlamlığı üçün vacibdir.

- İmmunitet sistemini gücləndirir, diş əti problemlərinin qarşısını alır və ağız yaralarının sağalmasına kömək edir.

- Tərkibində bol dəmir olan ərik qan azlığına qarşı qoruyucu təsirə malikdir.

