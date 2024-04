Tanınmış rəqqasə Fatimə Fətəliyeva villasını izləyiciləri ilə bölüşüb.

Axşam.az xəbər verir ki, villadan olan görüntüləri özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, Fatimə Fətəliyeva bir müddət əvvəl Şüvəlan qəsəbəsində olan villasını təmir etdirdiyini açıqlamışdı. O, daha sonra şəhərin mərkəzində olan ikimərtəbəli evini də satışa çıxartmışdı.

