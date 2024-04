UEFA “Qarabağ” klubuna 219 min 540 avro ödəniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ödəniş klubun futbolçularının Azərbaycan millisinin heyətində Avropa çempionatının seçmə mərhələsində və UEFA Millətlər Liqasında çıxış etməsinə görə edilib.

Qeyd edək ki, seçmə mərhələlərdə Azərbaycan milisində "Qarabağ" klubundan Şahrudin Məhəmmədəliyev, Bədavi Hüseynov, Toral Bayramov, Elvin Cəfərquliyev, Bəhlul Mustafazadə və Musa Qurbanlı forma geyinirdi.

