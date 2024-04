Ən faydalı pendir növu bəlli oldu

Pendirlərin heç də hamısı gündəlik qəbul üçün uyğun deyil.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, çinli kardioloq Çenq Xan rasiona daxil olunmalı ən faydalı pendiri açıqlayıb.

“Mozarella ən yaxşı pendir sortudur.

Əksər pendirlər süd məhsulu olsa da tərkibində natriy və doymuş yağlara görə ürək-damar sisteminə zərərdir.

Məhz mozarellada bu maddələr azdır, əvəzinə kalsium, zülal daha çoxdur. Mozarellada bağırsaqlar üçün faydalı probiotiklər var. Bu pendir immuniteti qaldırır.

Ən zərərli isə duzlu pendir və amerikan pendiridir. Pendirin zərərindən qorunmaq üçün gündə 30 qramdan çox yeməməyi tövsiyə edirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.