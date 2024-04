Hazırda ABŞ-də yaşayan aparıcı Natiq Nailəoğlu öz həmcinsi ilə nişanlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, aparıcı bu barədə özünün sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. O, paylaşdığı fotoya "nişanlımla" qeydini yazıb.

Qeyd edək ki, Natiq Atakişiyev ANS-də və digər yerli televiziyalarda aparıcılıq edib. O, daha sonra yerli kanallların birinin ABŞ müxbiri kimi fəaliyyət göstərib. Hazırda xarici media qurumunda Amerika müxbiri kimi çalışır.

