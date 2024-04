Bu bitki saç tökülməsinin qarşısını alır

Kahı çox faydalı bir bitkidir. Demək olar ki, ölkəmizin bütün bölgələrində becərilir. Kahının tərkibində vitaminlər (A, C, K), minerallar (dəmir, kalsium, kalium) və lif kimi bir çox qida maddəsi var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən kahının faydalarını təqdim edir:

- Saç tökülməsinin qarşısını alır.

- Tərkibindəki yüksək su sayəsində bədənin nəmlənməsini dəstəkləyir.

- İmmunitet sisteminə gücləndirir.

- İnfeksiyalardan qoruyur.

- Həzm sağlamlığını kömək edir.

- Lif həzm prosesini tənzimləyir.

- Qəbizliyin qarşısını alır və həzm sisteminin sağlam fəaliyyətini təmin edir.

- Tərkibindəki lif sayəsində toxluq hissi verir.

- Göz sağlamlığını qoruyur.



- Stressi azaldaraq hüceyrələrə ziyan vurma riskini azaldır.

