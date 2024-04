Vəfatından 11 gün əvvəl dediyi söz gündəm oldu - VİDEO

Bu gün vəfat edən Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov 11 gün əvvəl “ARB” TV-də Zaur Kamalın verilişində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, C.Məmmədov verilişdə ölümlə bağlı verilən sualı cavablandırıb. Belə ki, Əməkdar artist əvvəl xanımının ölməsini istədiyini bildirib.

O, niyə bu fikirdə olmasının səbəbini də açıqlayıb:

“Deyəsən, Yusif Mustafayev demişdi: “Xanımım məndən tez ölsün, sonra mən ölüm”. Mən də bu fikirdəyəm. Məsafə çox olmasın. Xanımımı mən özüm dəfn etməliyəm. Təbii ki, qismət olsa. Allahın işinə qarışmaq olmaz, kimə nə yazıbsa, o olacaq”.

