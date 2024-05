Yemiş bu dərdlərin çarəsi imiş

Vitamin, minerallar, həll olunmayan liflər, pektinlərlə zəngin olan yemiş yay aylarının ən sevimli meyvələrindən biridir. Bununla yanaşı yemişin insan sağlamlığı üçün faydaları çoxdur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən yemişin faydalarını təqdim edir:



- İmmunitet sistemini gücləndirir

- Damar tıxanmasının qarşısını almaqda təsirli olur

- Ürək və qan azlığına xeyirlidir, təzyiqi tənzimləyir

- Böyrək daşlarının və qumun keçməsinə kömək edir

- Sakitləşdirici təsiri sayəsində sinir sisteminə müsbət təsir göstərir

- Yuxu problemi olanlar üçün yaxşıdır.

- Sidikqovucu xüsusiyyətlərə malikdir

- Dərini nəmləndirir və revmatizm ağrılarını aradan qaldırır

