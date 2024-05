Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyanın Qazaxıstanın Almatı şəhərində görüşünün tarixi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki bu barədə Azərbaycan XİN-in sözçüsü Ayxan Hacızadə məlumat yayıb.

Onun sözlərinə görə görüş mayın 10-da Almatıda baş tutacaq.

