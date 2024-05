“Şirin” geri qayıdır - FOTO

Aktyor Nicat Rəhimov məşhur “Şirin” obrazı ilə yenidən izləyici qarşısına çıxacaq.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu dəfə sözügedən obrazın serialına çəkiləcək. Treyleri təqdim olunan layihə “Şirin” adlanır.

Rəhimov bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib: “İllərdir sevilən və hamının darıxdığı “Şirin” geri qayıdır. Tam fərqli və rəngarəng formatda. Gözünüzü yeni “Şirin” serialından çəkə bilməyəcəksiniz”.



Qeyd edək ki, ekran işi Xəzər TV-də yayımlanacaq.

Onu da xatırladaq ki, sözügedən obraz ilk dəfə “Bozbash Pictures” layihəsində yaradılıb.

