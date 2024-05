Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski yenə Rusiya ilə danışıqlardan imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bunu "The Guardian" nəşrinə müsahibəsində deyib.

Zelenski Rusiya ilə danışıqların real olmadığını bildirib. O, sülh razılaşmasının "tələ" olacağını qeyd edib.

