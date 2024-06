"WhatsApp" yeni funksiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı "WABetaInfo" portalı məlumat yayıb.

Yeni funksiya sayəsində istifadəçilər statuslara daxil olmadan önizləmə edə biləcəklər. Bununla da, hər statusu açmağa ehtiyac qalmayacaq.

Hazırda funksiya bəzi istifadəçilər üçün əlçatandır. Yaxın zamanda özəlliyin daha çox istifadəçi üçün təqdim ediləcəyi bildirilir.

