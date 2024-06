Avtobus qəzasında ölən və yaralananların sayı açıqlandı - RƏSMİ

Xəbər verdiyimiz kimi, Cəlilabadda istirahət mərkəzinə gedən avtobus qəzaya düşüb. Hadisəsi nəticəsində xəsarət alan 9 nəfər (8 nəfəri qadın, 1 nəfəri kişi) Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili Tibbi Yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

Hadisə ilə bağlı Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib ki, onlara müxtəlif bədən nahiyyələrinin çoxsaylı travmaları diaqnozu təyin edilib.

"Hazırda xəsarət alanlardan 3 nəfərin vəziyyəti orta ağır, 6 nəfərin vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir. Hadisə nəticəsində 2 nəfərin həkiməqədər ölüm halı qeydə alınıb".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

