Bir həftədə 3 kq çəki atmağın ən asan yolu

Xiyar yeməklə 1 həftəyə 3 kiloqram çəki atmaq mümkündür.

Metbuat.az xarici mediaya istifadən xəbər verir ki, bu tərəvəzin 90 faizi su olsa da, toxumaları artıq mayedən xilas edir, ödemi aradan qaldırır. Yüngül sidikqovucu təsiri olduğu üçün, qısa müddətdə çəki azalmağa başlayacaq.

Lakin xiyara qətiyyən duz vurmaq olmaz. Ümumiyyətlə bu müddətdə duzlu yeməklərdən və şəkərdən uzaq durun. Un, şirniyyat, düyü karbohidratlar bədəndə suyu saxlayır.

Pəhriz həftəsində gündə 4-5 dəfə az-az yeməlisiz. Çox ac qalmaq da olmaz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.