İranda zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın şimal-şərqindəki Rəzəvi Xorasan vilayətində qeydə alınan zəlzələ 5 bal gücündə olub.

Nəticədə 30 nəfərin xəsarət aldığı bildirilib. Dağıntılar altında qalanların olduğu ehtimal edilir.

