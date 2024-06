Bu xəstəliyi olanlar tərxun yeməlidir

Yaz mövsümünün ən çox yeyilən bitkilərindən biri də tərxundur. Tərxun insan orqanizmi üçün vacib olan bir çox vitamin və maddələrlə zəngindir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən tərxunun faydalarını təqdim edir:

Həzmi asanlaşdırır, mədə ağrılarının qarşısını alır

Stress və yuxusuzluq kimi problemlərin həllinə kömək edir

Sidikqovucu xüsusiyyətlərə malikdir

Antiseptik xüsusiyyətlərə malik olduğu üçün immuniteti gücləndirir

Xoş və kəskin qoxusu sayəsində ağız qoxusunun qarşısını alır

Dişlərdə və ya diş ətlərində meydana gələ biləcək iltihabların qarşısını alır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.