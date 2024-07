Türkiyənin "Fənərbaxça" klubunun futbolçusu Mişi Batşuayi "Qalatasaray"a keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "sarı qırmızılar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb. 30 yaşlı hücumçu ilə 3 illik müqavilə bağlanılıb.

Qeyd edək ki, 2021/2022 mövsümündə icarə əsasında "Beşiktaş"ın formasını geyinən oyunçu 2022-ci ildən "Fənərbaxça"nın uğurları üçün çalışıb.

