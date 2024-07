Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri vasitəsilə 79 mlrd. kubmetrdən çox qaz Türkiyəyə ixrac olunub.

Energetika Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2007-ci il iyulun 3-də Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istifadəyə verilib.

Qeyd olunur ki, kəmər “Şahdəniz" qaz-kondensat yatağının kəşf olunmasından sonra bu layihə çərçivəsində hasil edilən təbii qazın Bakı-Tbilisi-Ərzurum marşrutu ilə Türkiyə bazarına nəql olunması üçün inşa edilib.



