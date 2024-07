Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Qarabağ Universiteti ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir Qarabağ Universitetinin gələcək görüntüsünü paylaşıb.



Həmin fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.