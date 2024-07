Dünyanın ən məşhur mesajlaşma proqramı olan "Whatsapp" yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni funksiya sayəsində süni intellektlə fotoları redaktə etmək mümkün olacaq.

Meta "Whatsapp" üçün hazırlanan yeni funksiya ilə bağlı hələ ki, heç bir açıqlama verməyib. Funksiyanın nə vaxt sınaqdan keçiriləcəyi və istifadəyə veriləcəyi məlum deyil.

