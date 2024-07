Türkiyədə İstanbul boğazı bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə türk mediası məlumat yayıb.

Məlumata görə, buna səbəb “LIONFISH” adlı gəmidə yaranan nasazlıq olub.

Bununla əlaqədər olaraq gəmilərin hər iki tərəfə hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

Hərəkətin nə vaxt bərpa olunacağı barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.