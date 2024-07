Aİ Elon Muska gizli təklif etdi

“X” sosial media platformasının sahibi Elon Musk Avropa İttifaqı (Aİ) Komissiyasının çıxışlara səssizcə senzura tətbiq etmək müqabilində “gizli razılaşma” təklif etdiyini və “X”-in bunu qəbul etmədiyini bildirib.

Mətbuat.az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Musk, Aİ Komissiyasının “X”-in qaranlıq nümunələr, reklam şəffaflığı və tədqiqatçılar üçün məlumatların əldə edilməsi ilə bağlı sahələrdə Aİ-nin Rəqəmsal Xidmətlər Aktını pozduğuna dair hesabatına reaksiya verdi.

Elon Musk, sosial media hesabından etdiyi açıqlamada qeyd edir ki, Aİ qeyri-qanuni gizli razılaşma təklif eDİB. Heç kimə demədən bunu qəbul etsəydik bizi cəzalandırmazdılar. Digər platformalar bu razılaşmanı qəbul etdi, amma “X” qəbul etmədi.



Mədinə Zaur/ mətbuat.az

