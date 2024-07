Zoğalın möcüzəvi faydaları

Zoğal qədim zamanlardan xalq təbabətində geniş istifadə olunur. Zoğalın meyvələri vərəm əleyhinə və iştahaçan vasitə kimi faydalıdır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən zoğalın faydalarını təqdim edir:

- C vitamini ilə zəngin olan zoğal immunitet sistemini gücləndirir və bədəni soyuqdəymə kimi infeksiyalara qarşı qoruyur

- Sümük sağlamlığını qoruyur

- Həzm prosesini tənzimləyir, bağırsaqların sağlamlığını yaxşılaşdırır və qəbizlik problemlərinin qarşısını alır

- Tərkibindəki kaliumla qan təzyiqini tənzimləməyə kömək edir

- Xolesterin səviyyəsini tarazlaşdıraraq ürək-damar sağlamlığına müsbət təsir göstərir

- Sidik yollarında bakteriyaların çoxalmasının qarşısını alaraq sidik yolları infeksiyasının qarşısını almağa kömək edir



- İltihab əleyhinə xüsusiyyətləri sayəsində iltihabı azaldır, oynaq ağrıları və romatoid artrit kimi iltihablı vəziyyətlərə qarşı qoruyucu təsir göstərir

- Böyrək daşlarının düşməsinə kömək olur

- Ağız yaralarını yox edir.

