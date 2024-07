Xalq artisti, biznesmen Emin Ağalarovun “Sea-Breeze”dəki evinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, qazaxıstanlı videoqraf və rejissor, Kyran Talapbek Ağalarovun evində qonaq olub.

“Bu mənim üçün onun “SeaBreeze”dəki evinə ən eksklüziv baxışdır.

Evin miqyasına və onun fantaziyasına heyran qaldım. Orada olanların 30%-ni belə göstərməyə bir “Reels” kifayət etmədi. Videonun ikinci hissəsi gəlsin?” , - videoqraf paylaşımda bildirib.

