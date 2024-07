Köpdən əziyyət çəkənlər bu qidaları yeməsin - SİYAHI

Güclü meteorizm, yəni bağırsaqlarında köp olanlar, həzm sistemində problem yaşayanlar, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu olanlar bu qadağa siyahısı ilə tanış olub, hansı ərzaqlardan uzaq olacaqlarını bilməlidir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən həkim və alimlərin tərtib etdiyi siyahını təqdim edir:

- Soğan

- brüssel kələmi

- ağ kələm

- noxud

- lobya

- gül kələmi

- buğdadan un məmulatları

- brokoli

- banan

- kök

- üzüm

- kərəviz

- soya

- yulaf

- əncir

- şaftalı

- naringi (mandarin).

Bütün bu qidalar FODMAP adlı siyahıya daxildir, nazik bağırsaqda pis sovrulur, artıq qazlar əmələ gətirir.

