Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında cüdo üzrə yarışlar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 81 kq çəki dərəcəsində yarışan təmsilçimiz Zelim Tçkayev 1/8 finaldan mübarizəyə başlayıb.

Tçkayev fransalı rəqibi Alfa Umar Caloya ipponla məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.

