Haniyənin qisasını almaq İranın borcudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın ali dini lideri Əli Xamenei deyib. O bildirib ki, Haniyəni qətlə yetirməklə İsrail özünü ağır cəzaya məhkum etdi.

Qeyd edək ki, HƏMAS lideri İsmayıl Haniyə Tehrandakı iqamətgahının raketlə vurulması nəticəsində həyatını itirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.