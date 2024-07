Xalq artisti Faiq Ağayev həmkarı, Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva ilə 22 il davam edən küsülülüyün ardından barışmaları haqda danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda sənətçi "Xəzər axşamı" verilişinə müsahibəsində deyib.

"Bu məsələni bir ildir ki, həll etmişik. Zülfiyyənin oxumağını 1988-dən, o, isə mənim ifamı 1988-dən sevir. Bu, müvəqqəti fasilə idi ki, bir-birimizə daha bərk sarılaq və məhəbbətimizi bildirək" deyə, F.Ağayev bildirib.

