"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının III Təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyunda 2-0 hesabı ilə qələbə qazanan "Ludoqorets" cavab oyunununda 0-1 hesabı ilə "Dinamo" (Minsk) məğlub olsa da mərhələ adlayıb.

Beləliklə, "Qarabağ" "Ludoqorets"lə üz-üzə gələcək. Bu raundun oyunları 6-7 və 13 avqust tarixlərində baş tutacaq.

