“Neftçi” Peşəkar Futbol Klubunun mətbuat katibi vəzifəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az "ağ-qaralar"ın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəni Asəf Zeynallı icra edəcək.

Qeyd edək ki, Asəf Zeynallı daha əvvəl “Qəbələ” İdman Klubunda Media və Marketinq Departamentinin rəhbəri olub.

