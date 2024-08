Sumqayıt şəhərində yerləşən Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Kimya İnstitutu hərrac vasitəsilə satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin saytında məlumat verilib.

13 avqust 2024-cü il tarixində hərraca çıxarılan istitutun ilkin satış qiyməti 415 508 manatdır.

Ətraflı fotodakı cədvəldə:

