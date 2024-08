Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Olimpiya oyunlarının açılış mərasimini tənqid edib.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Zaxarova Olimpiyadanın açılış mərasimində simadan çox insan bədəninin digər üzvlərinin nümayiş etdirildiyini deyib:

"Fransa prezidenti Emmanuel Makron Olimpiya Oyunlarının açılışını ölkəsinin əsl siması hesab edirsə, bu, onun şəxsi işidir".



