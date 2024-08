Əməkdar artist Elza Seyidcahanın növbədənkənar parlament seçkiləri üçün namizədliyi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə axsam.az-a müğənni özü məlumat verib.

E.Seyidcahan bildirib ki, namizədliyini 23 saylı Nəsimi-Səbail seçki dairəsindən irəli sürüb.

Qeyd edək ki, növbədənkənar parlament seçkiləri sentyabrın 1-də keçiriləcək.

