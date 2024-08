Keçmiş aparıcı Günel Hümbətova Mayamiyə köçüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat yayıb. "İnanmaq olmur ki, bu, hansısa hotelin həyəti deyil, bizim yaşadığımız kompleksin hovuzudur. Mayamidə yaşamaq çox komfortlu və əyləncəli olacaq deyəsən" deyə, Günel bildirib.

Qeyd edək ki, Günel Hümbətova əri Firuz Soliyevlə ötən il boşanıb. Cütlük 2015-ci ildə ailə qurub. Onun bu nikahdan Jozefina adlı bir qız övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.