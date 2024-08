Vinisiusa 1 milyardlıq təklif - Qərarını verdi

“Real Madrid”in futbolçusu Vinisius Junior fantastik təklif alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı klubu futbolçuya 5 mövsümlük müqavilə təklif edib. Məlumata görə, futbolçuya illik 200 milyon avro məvacib təklif edilib. Müqavilənin yekununda futbolçunun 1 milyard avro qazanması nəzərdə tutulub.

Həmçinin, Səudiyyə Ərəbistanı İctimai İnvestisiya Fondu futbolçuya 2034 Dünya Çempionatına namizədlik barədə yerli liqanın siması olmasını təklif edib. “Real Madrid”in futbolçusunun təklifi rədd etdiyi bildirilir.

