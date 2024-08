Bu halda ABŞ İsraili "vuracaq" - KİV

Əgər Benyamin Netanyahu girovların qaytarılması və Qəzza zolağında atəşkəs üçün danışıqlardan imtina etsə, Co Bayden onu cəzalandıracaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Bayden administrasiyası İsrail və HƏMAS-a əlavə danışıqlar imkanı olmadan təklif verə bilər. Netanyahu imtina edərsə, Bayden dialoqun ard-arda uğursuzluğunda onu açıq şəkildə günahlandıracaq:



"Eyni zamanda ABŞ İsrail hökumətində HƏMAS hərəkatı ilə razılaşmaya qarşı çıxan nazirlər İtamar Ben-Qvir və Bezalel Smotriç də daxil olmaqla radikal sağçılara qarşı addımlar atmağı düşünür".

